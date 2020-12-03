Екс-форвард брестського Динамо Артем Мілевський розповів про зустріч із Дієго Марадоною, коли той став головою правління клубу.

"Нойок дуже важко переживає з приводу смерті Марадони. Він був великим шанувальником. Я можу згадати своє знайомство з Марадоною. Він приїхав в 2018 році на матч з солігорським Шахтарем. Приїхав на великій машині. Був аншлаг.

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Марадона вийшов, у нього була кепка брестського Динамо, шарфик. Всіх привітав, давав "краба". Підходить, я йому кажу: "Дієго, hello". А він мене так обняв по-батьківськи. Це запам'яталося. Потім він узяв м'яч, вибив його на трибуну як сувенір.

Ми програли щоправда. Але на наступний день у нас була сауна на стадіоні. Марадона прийшов до роздягальні та хвилин 30 щось там нам пояснював іспанською. Перекладач нам перекладав. Він давав настанови, але нічого надприродного, давав рекомендації, розповідав футбольні історії з життя.

Царство йому небесне, найвеличніший, така фігура – ніхто його не замінить за харизмою, за всім", – поділився Мілевський на YouTube-каналі Миля.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Знаменитого футболіста вже поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками, а прощальну церемонію відвідали десятки тисяч людей.

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