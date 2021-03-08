Артем Мілевський не втратив нагоди зустрітись з давніми товаришами під час візиту його команди до Києва.

Минай на виїзді розгромно поступився Динамо (0:3), Артем Мілевський вийшов у стартовому складі закарпатців, але не зміг нівелювати помітної переваги киян.

Кополовець: Маямі, Ferrari, красиві жінки – це все було у Мілевського, а зараз він у Минаї

Після гри зірковий форвард Миная зумів перекинутись словом зі своїм колишнім товаришем за київським клубом, а нині помічником головного тренена Динамо Олегом Гусєвим. Міля опублікував фото з легендою, підписавши: "Анатолійовичу, радий бачити. Просто приємно пригадати наші справи".

Мілевський після повернення в УПЛ встиг провести три поєдинки, але поки не забивав.

"Мілевський дав "ляща", називаю його "Папа": він реалізував 16 пенальті поспіль, але проти Динамо не зіграє