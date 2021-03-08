Артем Милевский не упустил возможности встретиться с давними товарищами во время визита его команды в Киев.

Минай на выезде крупно уступил Динамо (0:3), Артем Милевский вышел в стартовом составе закарпатцев, но не смог нивелировать заметного преимущества киевлян.

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После игры звездный форвард Миная сумел перекинуться словом со своим бывшим товарищем по киевскому клубу, а ныне помощником главного тренена Динамо Олегом Гусевым. Миля опубликовал фото с легендой, подписав: "Анатольевич, рад видеть. Просто приятно вспомнить наши дела".

Милевский после возвращения в УПЛ успел провести три поединка, но пока не забивал.

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