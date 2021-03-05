"Мілевський – шикарний футболіст. Гравцям Миная пощастило, що вони грають з таким футболістом. Де вони могли б бачити Артема Мілевського? У телевізорі. Майамі, Ferrari, Lamborghini, красиві жінки ж це реально так, а зараз він у нашій команді.

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Всі думають, що він десь високо, а він звичайна людина. Він на своєму прикладі показує, чого можна досягати у футболі, які гроші можна заробляти. Відкрита людина з відкритою душею. Тому їм пощастило. Єдине, про що я шкодую, що не знав Мілю раніше, хоча б в Маямі мене звозив", – сказав Кополовець для YouTube-каналу Sport Arena.

Після повернення в УПЛ 36-річний Мілевський вже встиг зіграти у двох поєдинках, але поки забитими м'ячами не відзначався.

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