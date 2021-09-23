Екс-форвард Динамо та збірної України Артем Мілевський оголосив про завершення кар'єри футболіста. Про це 36-річний нападник розповів на своєму YouTube-каналі "Міля".

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Нагадаємо, Мілевський став зіркою завдяки виступам у складі київського Динамо з 2003 по 2013 роки, відігравши за киян 235 матчів та відзначившись 81 голом та 54 асистами.

Останньою командою Артема був Минай, який він покинув у липні 2021 року. За його плечами виступи за українські Борисфен та Динамо, турецький Газіантепспор, хорватські Хайдук і Спліт, румунську Конкордію, російський Тосно, угорську Кішварду та білоруське Диномо Брест. За збірну України він провів 50 матчів, в яких забив 8 голів. У складі "синьо-жовтих" став чвертьфіналістом чемпіонату світу 2006 року.

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