Милевский назвал своего фаворита на президентских выборах

Украинский нападающий Динамо Брест Артем Милевский симпатизирует Юлии Тимошенко.

"Да, у меня есть украинский паспорт, но в последние годы я там практически не нахожусь. Пусть победит сильнейший.

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Знаю, что Владимир Зеленский выдвинул свою кандидатуру, но мне нравится Юлия Тимошенко. Я ее один раз случайно встретил на улице. Помню, я иду, голову вниз опустил, на мне шапка и капюшон. И тут я поднимаю голову, а навстречу мне два охранника и женщина. Мы с ней почти столкнулись, охранники нас раздвинули, а потом один из них говорит: "Спокойно, это Артем". То есть меня узнали. Юлия Владимировна так на меня посмотрела...

Вот так мы встретились с ней взглядами. По взгляду и мимике мне показалось, что она нормальный человек. Януковича тоже видел. Он приезжал к нам на базу, настраивал перед матчем.

Кто бы ни стал президентом, я хочу, чтобы он наладил жизнь украинцев", – сказал Милевский в программе Романа Бебеха "Бомбардир".