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"Я з ним так і не вітаюся": Мілевський відверто розповів про конфлікт з Бойком

08:24 1604 Читать на русском
"Я з ним так і не вітаюся": Мілевський відверто розповів про конфлікт з Бойком
Артем Мілевський / фото: ФК Динамо Брест

Нападник брестського Динамо Артем Мілевський прокоментував конфліктну ситуацію, яка виникла між ним та Денисом Бойком.

"З Бойком я так і не вітаюся. Там була історія з картами. Він "змухлював" трохи. Коли грали в джокер, він ховав джокери. Це все серед своїх пацанів.

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Багато хто з ним спілкується, нічого страшного в цьому не бачать. Це єдина людина, з якою я припинив спілкування. А так, з усіма – ха-ха, хі-хі", – поділився Мілевський під час стріму на власному YouTube-каналі.

Нагадаємо, Мілевський та Бойко виступали разом у складі київського Динамо лише у сезоні 2012/13.

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Теги
Динамо Динамо Денис Бойко Денис Бойко Артем Мілевський Артем Мілевський
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