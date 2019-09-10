Мілан зробив своїй вболівальниці подарунок на 100-річчя

Італійський Мілан вкотре продемонстрував, що з великою шаною і повагою ставиться до своїх відданих уболівальників.

Мілан у своєму Твіттері опублікував відео, на якому вболівальниця команди на ім’я Інес отримує подарунок від клубу на свій день народження. Жінці виповнилося 100 років. Окрім солодких подарунків представники клубу презентували відданій уболівальниці іменну клубну футболку, яку та одразу ж приміряла на себе. Варто зазначити, що Інес не просто симпатизує екс-клубу нашого Андрія Шевченка, вона віддано вболіває за команду вже більше 80-ти років.

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"Ми не плачемо, але ви точно розчулитесь. Погляньте-но який сюрприз ми приготували для 100-річної Інес, яка підтримує наш клуб більше 80 років", – йдеться у повідомленні россонері.

Мілан був заснований в 1899 році і за свою тривалу історію 18 разів ставав чемпіоном Італії і п'ять разів завойовував Кубок країни. Також россонері є рекордсменами серед італійських клубів за кількістю перемог у Лізі чемпіонів – найпрестижніший єврокубковий трофей підкорявся їм сім раз.

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