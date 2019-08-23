Президент Мілана Скароні: "Россонері" – всесвітній гранд, Ювентус – лише італійський

Президент Мілана Паоло Скароні порівняв свій клуб із Ювентусом.

"Не думаю, що є сенс порівнювати Ювентус з Міланом. Мілан – всесвітній гранд, тому що 7 разів виграв Лігу чемпіонів. Ювентус – італійський гранд, бо виграв Серію А 8 разів поспіль.

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Вітаю їх, але коли ми говоримо про фанатів, потрібно розуміти, як подавати імідж клубу по всьому світу.

Якщо ви не перемагаєте в Лізі чемпіонів, фанати в Індонезії, Таїланді та Бразилії не купуватимуть вашу атрибутику", – поділився Скароні в коментарі A Bola.

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