Милан сделал своей болельщице подарок на 100-летие

Итальянский Милан в очередной раз продемонстрировал, что с большим уважением и почтением относится к своим преданным болельщикам.

Милан в своем Твиттере опубликовал видео, на котором болельщица команды по имени Инес получает подарок от клуба на свой день рождения. Женщине исполнилось 100 лет. Кроме сладких подарков представители клуба презентовали преданной болельщице именную клубную футболку, которую та сразу же примерила на себя. Стоит отметить, что Инес не просто симпатизирует экс-клубу нашего Андрея Шевченко, она преданно болеет за команду уже более 80-ти лет.

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"Мы не плачем, но вы точно растрогаетесь. Посмотрите какой сюрприз мы приготовили для 100-летней Инес, которая поддерживает наш клуб более 80 лет", – говорится в сообщении россонери.

Милан был основан в 1899 году и за свою длительную историю 18 раз становился чемпионом Италии и пять раз завоевывал Кубок страны. Также россонери являются рекордсменами среди итальянских клубов по количеству побед в Лиге чемпионов – самый престижный еврокубковый трофей покорялся им семь раз.

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