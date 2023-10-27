Мілан пережив важкий тиждень. Команда зазнала поразки в Серії А від Ювентуса та втратила лідерство, після чого отримала розгром від ПСЖ. У Лізі чемпіонів "россонері" не виграли жодного матчу і не забили жодного гола. Результат – 2 очки та останнє місце у "групі смерті."

ПСЖ розгромив безпорадний Мілан – Піолі переписав історію, але провалив дуель проти Луїса Енріке

Втім, керівництво клубу не збирається звільняти Піолі, повідомляє La Gazzetta dello Sport. Стефано має повну довіру, однак його план у Парижі з високим пресингом не оцінили в Мілані. Ризик проти вищих за класом гравців ПСЖ себе не виправдав.

Піолі очолює Мілан з 2019 року. У сезоні 2021/22 він виграв з командою Скудетто, а в минулому сезоні дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де програв Інтеру.