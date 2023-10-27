Милан пережил тяжелую неделю. Команда потерпела поражение в Серии А от Ювентуса и потеряла лидерство, после чего получила разгром от ПСЖ. В Лиге чемпионов "россонери" не выиграли ни одного матча и не забили ни одного гола. Результат – 2 очка и последнее место в "группе смерти."

ПСЖ разгромил беспомощный Милан – Пиоли переписал историю, но провалил дуэль против Луиса Энрике

Впрочем, руководство клуба не собирается увольнять Пиоли, сообщает La Gazzetta dello Sport. У Стефано полное доверие, однако его план в Париже с высоким прессингом не оценили в Милане. Риск против высших по классу игроков ПСЖ себя не оправдал.

Пиоли возглавляет Милан с 2019 года. В сезоне 2021/22 он выиграл с командой Скудетто, а в прошлом сезоне дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл Интеру.