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Мілан віддав в оренду Палмейрасу Густаво Гомеса

15:37 77 Читать на русском
Мілан віддав в оренду Палмейрасу Густаво Гомеса
Густаво Гомес / фото: ФК Мілан

Центральний захисник Мілана Густаво Гомес продовжить кар'єру в чемпіонаті Бразилії.

Палмейрас орендує центрального захисника Мілана Густаво Гомеса, повідомляє офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

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За інформацією джерела, бразильці заплатять за однорічну оренду парагвайця 1,5 мільйона євро і повинні будуть викупити контракт футболіста за 4,5 мільйона, якщо гравець зіграє за бразильський клуб не менше половини матчів в наступному сезоні.

Зараз Гомес вже в Бразилії, де проходить медогляд. Очікується, що сьогодні або завтра сторони офіційно оголосять про трансфер.

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Теги
Італія Трансфери Густаво Гомес Густаво Гомес Трансфери Чемпіонату Італії Палмейрас Палмейрас Мілан Мілан
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