Милан отдал в аренду Палмейрасу Густаво Гомеса

Центральный защитник Милана Густаво Гомес продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.

Палмейрас арендует центрального защитника Милана Густаво Гомеса, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

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По информации источника, бразильцы заплатят за однолетнюю аренду парагвайца 1,5 миллиона евро и должны будут выкупить контракт футболиста за 4,5 миллиона, если игрок сыграет за бразильский клуб не менее половины матчей в следующем сезоне.

Сейчас Гомес уже в Бразилии, где проходит медосмотр. Ожидается, что сегодня или завтра стороны официально объявят о трансфере.

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