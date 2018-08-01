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Милан отдал в аренду Палмейрасу Густаво Гомеса

15:37 17 Читати українською
Милан отдал в аренду Палмейрасу Густаво Гомеса
Густаво Гомес / фото: ФК Милан

Центральный защитник Милана Густаво Гомес продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.

Палмейрас арендует центрального защитника Милана Густаво Гомеса, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

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По информации источника, бразильцы заплатят за однолетнюю аренду парагвайца 1,5 миллиона евро и должны будут выкупить контракт футболиста за 4,5 миллиона, если игрок сыграет за бразильский клуб не менее половины матчей в следующем сезоне.

Сейчас Гомес уже в Бразилии, где проходит медосмотр. Ожидается, что сегодня или завтра стороны официально объявят о трансфере.

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Италия Трансферы Густаво Гомес Густаво Гомес Трансферы Чемпионата Италии Палмейрас Палмейрас Милан Милан
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