За інформацією La Gazzetta dello Sport, центральний захисник Тоттенхема Яфет Танганга є одним із пріоритетів Мілана в літньому трансферному вікну. Втім, у переговорах зі "шпорами" виникали певні труднощі.

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Мілан хоче взяти футболісти в оренду з правом викупу. Позиція лондонців інакша – вони згодні на оренду, але вимагають, аби викуп став обов'язковим. Протягом тривалого часу клуби не можуть домовитись, тож "россонері" звернули увагу на іншого захисника – центрбека Абду Діалло з ПСЖ. Втім, на нього доведеться витратити більшу суму. Перемовин з парижанами поки що не починали.

Про інтерес Мілана до Танганги британські ЗМІ повідомляли ще у січні. Вже тоді 23-річний захисник висловлював занепокоєння щодо ігрового часу в Тоттенхемі – у підсумку він зіграв всього у 19 матчах, вилетівши через травму на три останні місяці. 26-річний Діалло зіграв у 15 матчах за ПСЖ в попередньому сезоні.

Поки що Мілан зумів підписати всього одного новачка. Ним став Дівок Оріджі, який перейшов у табір "россонері" на правах оренди.

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