Центрхав з Латинської Америки став гравцем Ліона, повідомляє офіційний сайт клубу.

ПСЖ відправив Булку в Іспанію

Пакета уклав із "ткачами" 5-річний контракт. Трансфер коштував французькому гранду орієнтовно 20 млн євро. Торік у січні Мілан віддав за Пакета бразильському Фламенго понад 38 млн у євровалюті, але стати своїм на Сан-Сіро він так і не зумів.

У сезоні 2019/20 Лукас Пакета провів за "россонері" 27 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист.

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