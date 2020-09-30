Ліон офіційно завершив підписання Пакета
20:08 - Читать на русском
Бразильський півзахисник Лукас Пакета перебрався до французького Ліона з італійського Мілана.
Центрхав з Латинської Америки став гравцем Ліона, повідомляє офіційний сайт клубу.
Пакета уклав із "ткачами" 5-річний контракт. Трансфер коштував французькому гранду орієнтовно 20 млн євро. Торік у січні Мілан віддав за Пакета бразильському Фламенго понад 38 млн у євровалюті, але стати своїм на Сан-Сіро він так і не зумів.
У сезоні 2019/20 Лукас Пакета провів за "россонері" 27 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист.
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