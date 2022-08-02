Атакувальний півзахисник збірної Бельгії Шарль Де Кетеларе перебрався в Італію. Він виступатиме за чинних чемпіонів.

21-річний футболіст офіційно переїхав з Брюгге у Мілан, інформує пресслужба "россонері". Контракт Шарля розрахований на 5 років, бельгієць одягатиме футболку з 90-м номером на спині.

Спеція офіційно знову орендувала Коваленка в Аталанти

Хавбек був пріоритетною ціллю міланських селекціонерів. Перемовини йшли складно, а Де Кетеларе паралельно хотів придбати Лідс. Сам футболіст марив Міланом, а Мілан – ним. Зрештою, італійці виклали за нього 32 мільйони євро. Ще 3 млн передбачені у вигляді бонусів, пов'язаних з успішністю футболіста.

Зауважимо, Шарль є вихованцем Брюгге. У свої 21 він встиг награти аж 120 поєдинків (25 голів та 20 асистів) за першу команду "синьо-чорних" і дорости до статусу зірки. Де Кетеларе з однаковим успіхом може зіграти у центрі півзахисту (основна позиція), центрі нападу та на правому фланзі.

Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо