Атакующий полузащитник сборной Бельгии Шарль Де Кетеларе перебрался в Италию. Он будет выступать за действующих чемпионов.

21-летний футболист официально переехал из Брюгге в Милан, передает пресс- служба "россонери" . Контракт Шарля рассчитан на пять лет, бельгиец будет одевать футболку с 90-м номером на спине.

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Хавбек являлся приоритетной целью миланских селекционеров. Переговоры шли сложно, а Де Кетеларе параллельно хотел приобрести Лидс. Сам футболист грезил Миланом, а Милан – им. В конце концов, итальянцы выложили за него 32 миллиона евро. Еще 3 млн предусмотрены в виде бонусов, связанных с успешностью футболиста.

Заметим, Шарль является воспитанником Брюгге. В свои 21 он успел наиграть 120 поединков (25 голов и 20 ассистов) за первую команду "сине-черных" и дорасти до статуса звезды. Де Кетеларе с одинаковым успехом может сыграть в центре полузащиты (основная позиция), в центре нападения и на правом фланге.

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