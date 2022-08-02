Милан официально закрыл трансфер звездного одноклубника Соболя
Атакующий полузащитник сборной Бельгии Шарль Де Кетеларе перебрался в Италию. Он будет выступать за действующих чемпионов.
21-летний футболист официально переехал из Брюгге в Милан, передает пресс-служба "россонери". Контракт Шарля рассчитан на пять лет, бельгиец будет одевать футболку с 90-м номером на спине.
Специя официально снова арендовала Коваленко у Аталанты
Хавбек являлся приоритетной целью миланских селекционеров. Переговоры шли сложно, а Де Кетеларе параллельно хотел приобрести Лидс. Сам футболист грезил Миланом, а Милан – им. В конце концов, итальянцы выложили за него 32 миллиона евро. Еще 3 млн предусмотрены в виде бонусов, связанных с успешностью футболиста.
Заметим, Шарль является воспитанником Брюгге. В свои 21 он успел наиграть 120 поединков (25 голов и 20 ассистов) за первую команду "сине-черных" и дорасти до статуса звезды. Де Кетеларе с одинаковым успехом может сыграть в центре полузащиты (основная позиция), в центре нападения и на правом фланге.
Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо