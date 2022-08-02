Спеція знову орендувала 26-річного атакувального хавбека в Аталанти. Пресслужба лігурійців доволі тепло написала про перехід Віктора, назвавши це "поверненням, на яке чекали обидві сторони".

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Угода розрахована на сезон 2022/23 і містить обов'язковий викуп у разі збереження "орлятами" прописки в Серії А. Цікаво, що інсайди італійських журналістів та медіа щодо умов контракту не справдились. Коваленко буде одягати футболку з 24 номером на спині.

Нагадаємо, вихованець Шахтаря не зумів вразити Джан П'єро Гасперіні в Аталанті та відіграв минулий сезон у оренді за Спецію (27 матчів, гол та чотири асисти). Була інформація про можливе повернення Віктора в донецький клуб, але кандидат у національну збірну вирішив залишитися в Серії А.

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