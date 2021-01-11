Істанбул Башакшехір орендував оборонця Мілана Лео Дуарте, повідомляє офіційний сайт італійського клубу.

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Термін співпраці між сторонами становить півроку. "Россонері" сподіваються, що таким чином бразилець отримає достатньо ігрової практики, адже через свою високу травматичність Лео зіграв у Мілані лише 7 матчів.

Нагадаємо, у 2019-му Мілан придбав Дуарте у Фламенго за близько 10 млн євро.

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