Мілан офіційно відпустив свого захисника у чемпіонат Туреччини
20:16 - Читать на русском
Бразильський захисник Лео Дуарте покинув табір "россонері".
Істанбул Башакшехір орендував оборонця Мілана Лео Дуарте, повідомляє офіційний сайт італійського клубу.
Відхід Тухеля міг спровокувати конфлікт з гравцями під час скандального матчу ПСЖ – Башакшехір
Термін співпраці між сторонами становить півроку. "Россонері" сподіваються, що таким чином бразилець отримає достатньо ігрової практики, адже через свою високу травматичність Лео зіграв у Мілані лише 7 матчів.
Нагадаємо, у 2019-му Мілан придбав Дуарте у Фламенго за близько 10 млн євро.
Фонсека підсобив Мілану, Реал не розтопив лід, Моурінью в казці, непохитні "традиції" Бундесліги – огляд вікенду
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter