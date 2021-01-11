Истанбул Башакшехир арендовал защитника Милана Лео Дуарте, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Уход Тухеля мог спровоцировать конфликт с игроками во время скандального матча ПСЖ – Башакшехир

Срок сотрудничества между сторонами составляет полгода. "Россонери" надеются, что таким образом бразилец получит достаточно игровой практики, ведь из-за своей высокой травматичности Лео сыграл в Милане лишь 7 матчей.

Напомним, в 2019-м Милан приобрел Дуарте у Фламенго за около 10 млн евро.

Фонсека підсобив Мілану, Реал не розтопив лід, Моурінью в казці, непохитні "традиції" Бундесліги – огляд вікенду