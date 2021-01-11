Милан официально отпустил своего защитника в чемпионат Турции
20:17 - Читати українською
Бразильский защитник Лео Дуарте покинул лагерь "россонери".
Истанбул Башакшехир арендовал защитника Милана Лео Дуарте, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
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Срок сотрудничества между сторонами составляет полгода. "Россонери" надеются, что таким образом бразилец получит достаточно игровой практики, ведь из-за своей высокой травматичности Лео сыграл в Милане лишь 7 матчей.
Напомним, в 2019-м Милан приобрел Дуарте у Фламенго за около 10 млн евро.
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