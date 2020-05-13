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Мілан обрав тренера на наступний сезон – фахівець вимагає величезну суму на трансфери

06:00 1147 Читать на русском
Мілан обрав тренера на наступний сезон – фахівець вимагає величезну суму на трансфери
Ральф Рангнік / Getty Images

Мілан вирішив довірити управління командою колишньому наставнику РБ Лейпциг Ральфу Рангніку.

Німецький фахівець Ральф Рангнік погодився прийняти пропозицію "россонері", але висунув до клубу кілька вимог, повідомляє La Repubblica.

Рангнік підтвердив, що отримав пропозицію очолити Мілан

За інформацією видання, Рангнік хоче підписати п'ятирічний контракт, отримати 140 млн євро на перебудову системи клубу, привести близько 20 своїх співробітників, а також отримати 75-80 млн на трансфери. Також тренер хоче, щоб команда грала з використанням новітніх тактичних схем, а для цього середній вік гравців повинен бути зменшений до 22 років.

До слова, наразі Рангнік працює керівником відділу спорту та розвитку футболу в спортивній дирекції компанії Red Bull. Раніше повідомлялося, що 61-річний фахівець розглядав можливість співпраці з Міланом відразу на двох посадах – тренера і спортивного директора.

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Італія Мілан Мілан Ральф Рангнік Ральф Рангнік
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