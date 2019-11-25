Мілан обговорює з Шахтарем трансфер Тете, – агент бразильця

Мілан проявляє інтерес до хавбека донецького Шахтаря Тете, який лише у березні цього року перейшов до "гірників" з Греміо.

Про переговори між двома клубами повідомив агент 19-річного бразильця – Пабло Буено.

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"Коли Шахтар зустрічався з Аталантою в Мілані (1 жовтня), до мене підійшли. Вони запитали мене про ціну, я відповів. Зараз переговори ведуться між клубами. Треба почекати, щоб побачити, чи запропонують вони ту суму, яку просить Шахтар", – наводить слова Буено GauchaZH.

Видання додає, що 15 відсотків прав на Тете і досі належать Греміо. У поточному сезоні хавбек провів 13 матчів і відзначився чотирма голами.

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