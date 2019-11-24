Тете: Думаю, Шахтар уже можна вітати з чемпіонством

Півзахисник Шахтаря Тете вважає, що "гірники" вже недосяжні для своїх конкурентів у чемпіонаті України.

"В чемпіонаті України більш жорстка індивідуальна опіка, ніж у Бразилії. Атакувальним гравцям доводиться більше відпрацьовувати на оборону. Це світ футболу. Для мене дуже цінні поради Срни. Він тут справжня легенда. Прислухаюся до кожного його слова. Він підказує, як краще діяти на полі.

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Думаю, нас уже можна вітати з чемпіонством. Титул дуже близький, але важливо доопрацювати до кінця. Тоді все буде", – сказав Тете в ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, після 15 турів УПЛ Шахтар впевнено лідирує в турнірній таблиці. Підопічні Каштру випереджають Динамо на 13 очкок.

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