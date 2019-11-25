Манчестер Сіті – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився очікуваннями напередодні поєдинку 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Гра буде дуже вимогливою, тому ми можемо розраховувати тільки на гравців зі 100% готовністю. Тайсон не прилетів з нами через травму. Три, чотири, п'ять... Можна грати в скільки завгодно захисників (посміхається). Ми намагаємося постійно бути собою. Тому через одного, двох, трьох травмованих гравців, ми не будемо змінювати свою гру. Ми продовжимо грати в свою гру, і тільки так зможемо добиватися успіхів.

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Якою буде наша стратегія – захисною чи атакувальною? Насправді, коли грають дві команди, це завжди різні компоненти, і це вам скаже будь-який тренер. Так, звичайно, грати з такою командою як Сіті дуже складно, тим не менш, ми проаналізували гру в Харкові і будемо намагатися показати наш футбол. Ми приїхали сюди не для того, щоб сісти в оборону і закритися. Ми постараємося знайти правильні зони і розкрити оборону суперника, знайти шляхи до воріт.

Покарання Тайсона в чемпіонаті України? Якщо зараз говорити про расизм, то це дуже складна, чутлива тема... Будь-яка людина може помилятися. Расизм є, він існує в нашому світі... Як і інші проблеми. В українському футболі це не є нормою, це не так часто зустрічається. А щодо покарання Тайсона... Це дуже цікаве питання, коли когось так ображають, а потім ще й карають. У будь-якому випадку, є правила, і ми повинні прийняти це рішення. Ми можемо багато говорити з цього приводу, але від цього рішення про дискваліфікацію не зміниться. Нам потрібно продовжувати працювати.

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У нас були цікаві моменти в різних матчах. У Загребі ми грали добре, потім скинули оберти, і кінцівка просто феєрична. З Аталантою теж були гойдалки. Ліга чемпіонів тим і унікальна, що в кожному матчі не знаєш, чого чекати від будь-якої команди. Ну, і ми будемо сподіватися, що наша команда продовжить йти вперед і зможе пробитися в плей-офф. Мені, як тренеру, подобаються ті матчі, які провів Шахтар. Вони були просто фантастичними.

Я повинен сказати, що перша якість, яке я використовую у своїй роботі – це повага. Повага до себе, повага до інших людей, повагу до суперників, до арбітрів. Це найголовніше, що я прищеплюю команді. А як тренеру, мені не потрібно якось по-особливому мотивувати команду. Коли ти граєш в такому турнірі, мотивація приходить сама собою, абсолютно природно. При цьому важливо, щоб завжди був компроміс. Ми повинні намагатися, намагатися показувати свої найкращі сторони. Адже де ще показувати їх, як не в Лізі чемпіонів?

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До таких матчів дуже складно готуватися, так як у тебе всього два дні після поєдинку чемпіонату. Тобі потрібно відновити хлопців, розробити стратегію, прилетіти і показати себе. Можливо, хлопців потрібно мотивувати на деякі матчі чемпіонату проти слабких команд, а на Лігу чемпіонів особливо налаштовувати нікого не потрібно. Так що, якщо ми знайдемо цей компроміс, будемо намагатися, тоді у нас все вийде", – наводить слова Каштру ua-football.