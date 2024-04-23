Мілан програв Інтеру (1:2) в рамках 33-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Історичне дербі вдалося. Було багато подій, а особливо – емоцій. Гравці щонайменше двічі упродовж матчу намагалися з'ясувати стосунки кулаками. Тож рефері довелося вилучити трьох футболістів, двох у Мілана й одного в Інтера.

Інтер здобув 20-те чемпіонство Італії, перегравши Мілан у дербі з трьома вилученнями – "нерадзуррі" встановили рекорд

"Нерадзуррі" скористалися шансом достроково стати чемпіонами. На голи Тюрама й Ачербі номінальні господарі відповіли лише точним ударом Томорі. Вперше в історії італійська команда оформила чемпіонство перемогою в дербі.