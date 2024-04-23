Бійка, три червоних і дострокове Скудетто у відеоогляді матчу Мілан – Інтер – 1:2
08:28 - Читать на русском
Мілан програв Інтеру (1:2) в рамках 33-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
80’ Фікайо Томорі
90+2’ Тео Ернандес
90+7’ Давіде Калабрія
Франческо Ачербі 18’
Маркус Тюрам 49’
Дензел Дюмфріс 90+2’
18’ Франческо Ачербі
49’ Маркус Тюрам
80’ Фікайо Томорі
90+2’ Дензел Дюмфріс
90+2’ Тео Ернандес
90+7’ Давіде Калабрія
Історичне дербі вдалося. Було багато подій, а особливо – емоцій. Гравці щонайменше двічі упродовж матчу намагалися з'ясувати стосунки кулаками. Тож рефері довелося вилучити трьох футболістів, двох у Мілана й одного в Інтера.
Інтер здобув 20-те чемпіонство Італії, перегравши Мілан у дербі з трьома вилученнями – "нерадзуррі" встановили рекорд
"Нерадзуррі" скористалися шансом достроково стати чемпіонами. На голи Тюрама й Ачербі номінальні господарі відповіли лише точним ударом Томорі. Вперше в історії італійська команда оформила чемпіонство перемогою в дербі.
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