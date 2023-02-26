Для наставника Мілана Стефано Піолі цей матч став 800-м у тренерській кар'єрі. Навіть Майк Меньян був налаштований привітати коуча, нарешті відновившись від травми. Француз відразу ж повернувся в стартовий склад "россонері". Натомість Златан Ібрагімовіч знову залишився на лаві для запасних.

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Господарі Сан-Сіро не просто сподівалися продовжити переможну серію, а від самого стартового свистка взялися за втілення цього задуму. Активно працював дует Леау-Жиру. Португалець створював моменти, а француз їх марнував. Перспективний штрафний заробив Тео, але удар Тоналі вийшов дуже неточним.

Підігравати партнерам у Жиру виходило краще. Після передачі з глибини від Калюлю Олів'є зачепився за м'яч і скинув під набігання Ернандесу. Тео дуже потужно пробив з-за меж штрафного майданчика. М'яч зачепив стійку воріт і від спини Хуана Муссо залетів у ворота. Дуже красивий гол. Точніше – автогол.

А от Аталанта, здавалося, залишилася у роздягальні. Команда Джан П'єро Гасперіні успішно справлялася лише з одним завданням – дратувати свого наставника. Бергамаски навіть не думали перевіряти, у якій формі перебуває Меньян. Буквально! За першу годину гри гості не завдали жодного удару навіть у бік воріт суперника.

Така безініціативність Аталанти надихнула Стефано Піолі на ще один знаковий крок. На полі з'явився Ібрагімовіч. Швед дебютував у нинішньому сезоні й відразу встановив рекорд – став найстаршим (41 рік 146 днів) гравцем в історії Мілана, який грав у Серії А. Златан випередив Біллі Костакурту (41 рік 25 днів).

Ні заміни Гасперіні, ні нерви фахівця (навіть жовту отримав) не завели його команду. Аталанта вкрай беззубо діяла в атаці. Загалом завдавши у бік воріт Мілана лише два удари. Це просто були спроби відчаю, які сумарно потягнули лише на 0,05 xG (у Мілана цей показник – 1.81). Єдиний гравець бергамасків, до якого немає претензій, це Хуан Муссо. Аргентинець здійснив кілька розкішних сейвів. Але й він був безсилим, коли Леау вивів Мессіаса на удар. Бразилець майстерно реабілітувався за втрачений шанс у середині другого тайму.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Мілана, який скористався осічкою Інтера та наздогнав "кузенів" на другому місці в турнірній таблиці Серії А. У обох команд наразі по 47 очок. Підопічні Стефано Піолі провели четвертий "сухий" переможний матч поспіль. Натомість Аталанта серйозно ризикує знову залишитися без Ліги чемпіонів, наразі перебуваючи на 6-й сходинці.