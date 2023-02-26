Милан обыграл Аталанту в рамках 24-го тура Серии А. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Для наставника Милана Стефано Пиоли этот матч стал 800-м в тренерской карьере. Даже Майк Меньян был настроен поздравить коуча, наконец-то восстановившись от травмы. Француз сразу же вернулся в стартовый состав "Россонери". Зато Златан Ибрагимович снова остался на скамье для запасных.

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Хозяева Сан-Сиро не просто надеялись продлить победную серию, а от самого стартового свистка взялись за воплощение этого замысла. Активно работал дуэт Леау-Жиру. Португалец создавал моменты, а француз их упускал. Перспективный штрафной заработал Тео, но удар Тонали получился очень неточным.

Подыгрывать партнерам у Жиру получалось лучше. После передачи из глубины от Калюлю Оливье зацепился за мяч и сбросил под набег Эрнандесу. Тео очень мощно пробил из-за пределов штрафной. Мяч задел штангу ворот и от спины Хуана Муссо залетел в ворота. Очень красивый гол. Точнее – автогол.

А вот Аталанта, казалось, осталась в раздевалке. Команда Джан Пьеро Гасперини успешно справлялась только с одной задачей – раздражать своего наставника. Бергамаски даже не думали проверять, в какой форме находится Меньян. Буквально! За час игры гости не нанесли ни одного удара даже в сторону ворот соперника.

Такая безынициативность Аталанты вдохновила Стефано Пиоли на еще один знаковый шаг. На поле появился Ибрагимович. Швед дебютировал в нынешнем сезоне и сразу установил рекорд – стал самым старшим (41 год 146 дней) игроком в истории Милана, игравшим в Серии А. Златан опередил Билли Костакурту (41 год 25 дней).

Ни замены Гасперини, ни нервы специалиста (даже желтую получил) не завели его команду. Аталанта крайне беззубо действовала в атаке. В общем, нанеся в сторону ворот Милана всего два удара. Это просто были попытки отчаяния, суммарно птянувшие всего на 0,05 xG (у Милана этот показатель – 1.81). Единственный игрок бергамасков, к которому нет претензий, это Хуан Муссо. Аргентинец совершил несколько роскошных сейвов. Но и он был бессилен, когда Леау вывел Мессиаса на удар. Бразилец мастерски реабилитировался за упущенный шанс в середине второго тайма.

Финальный свисток зафиксировал победу Милана, который воспользовался осечкой Интера и догнал "кузенов" на втором месте в турнирной таблице Серии А. У обеих команд по 47 очков. Подопечные Стефано Пиоли провели четвертый "сухой" победный матч подряд. Аталанта серьезно рискует снова остаться без Лиги чемпионов, находясь на 6-й строчке.