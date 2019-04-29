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Гаттузо назвав нещасним випадком поразку Мілана від Торіно

09:23 82 Читать на русском
Гаттузо назвав нещасним випадком поразку Мілана від Торіно
Дженнаро Гаттузо / PA

Керманич Мілана Дженнаро Гаттузо прокоментував поразку від Торіно (0:2) в матчі 34-го туру італійської Серії А.

58’ Андреа Белотті
69’ Алекс Беренгер
 
Алессіо Романьйолі 83’
58’ Андреа Белотті
69’ Алекс Беренгер
83’ Алессіо Романьйолі

"Сьогодні, вважаю, трапився нещасний випадок. Команда грала так, як треба, з бажанням, запалом, а поразка – просто нещасний випадок.

Торіно – Мілан – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Справи йдуть не найкращим чином (у боротьбі за зону ЛЧ – Футбол 24), маємо проблеми, але сьогодні гра була бажаного рівня. Хай Торіно і змушує грати погано, та в нас були моменти. Та коли так наївно отримуєш пенальті, то втрачаєш самоконтроль.

Раніше в нас теж бували проблеми, але ми досягали результату, та тепер нам не вдається відреагувати, коли щось іде не так", – наводить слова Гаттузо Football Italia.

Відзначимо, що напередодні Мілан поступився Торіно та відкотився на 6-те місце в турнірній таблиці. Натомість "гранатові" піднялись на п'яту сходинку, а останнє місце в зоні Ліги чемпіонів – четверте – зайняла Рома.

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Теги
Італія Торіно - Мілан Мілан Мілан Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
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