Гаттузо назвав нещасним випадком поразку Мілана від Торіно

Керманич Мілана Дженнаро Гаттузо прокоментував поразку від Торіно (0:2) в матчі 34-го туру італійської Серії А.

"Сьогодні, вважаю, трапився нещасний випадок. Команда грала так, як треба, з бажанням, запалом, а поразка – просто нещасний випадок.

Торіно – Мілан – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Справи йдуть не найкращим чином (у боротьбі за зону ЛЧ – Футбол 24), маємо проблеми, але сьогодні гра була бажаного рівня. Хай Торіно і змушує грати погано, та в нас були моменти. Та коли так наївно отримуєш пенальті, то втрачаєш самоконтроль.

Раніше в нас теж бували проблеми, але ми досягали результату, та тепер нам не вдається відреагувати, коли щось іде не так", – наводить слова Гаттузо Football Italia.

Відзначимо, що напередодні Мілан поступився Торіно та відкотився на 6-те місце в турнірній таблиці. Натомість "гранатові" піднялись на п'яту сходинку, а останнє місце в зоні Ліги чемпіонів – четверте – зайняла Рома.

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