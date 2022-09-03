Мілан та Інтер зійшлись у яскравому двобої 5-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Дербі делла Мадонніна було по-футбольному вогняним. Брозовіч ненадовго вивів Інтер вперед, однак "россонері" оформили камбек – допоміг дубль Леау та його гольовий пас на Жиру.

Мілан обіграв Інтер у видовищному дербі Мадонніна з 5-ма голами – чинний чемпіон став лідером, Леау оформив 2+1

Джеко зумів відродити інтригу, відігратись часу ж не вистачило. Мілан набрав 11 залікових балів та скинув з вершини турнірної таблиці Серії А Аталанту. Інтер з 9 пунктами залишився шостим.