Мілан – Інтер – 3:2 – відео голів та огляд матчу з бенефісом Леау
22:13 - Читать на русском
Мілан та Інтер зійшлись у яскравому двобої 5-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
29’ Рафаель Леау
54’ Олів'є Жиру
60’ Рафаель Леау
Марцело Брозовіч 21’
Едін Джеко 67’
21’ Марцело Брозовіч
29’ Рафаель Леау
54’ Олів'є Жиру
60’ Рафаель Леау
67’ Едін Джеко
Дербі делла Мадонніна було по-футбольному вогняним. Брозовіч ненадовго вивів Інтер вперед, однак "россонері" оформили камбек – допоміг дубль Леау та його гольовий пас на Жиру.
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Джеко зумів відродити інтригу, відігратись часу ж не вистачило. Мілан набрав 11 залікових балів та скинув з вершини турнірної таблиці Серії А Аталанту. Інтер з 9 пунктами залишився шостим.
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