Милан – Интер – 3:2 – видео голов и обзор матча с бенефисом Леау
22:13 - Читати українською
Милан и Интер сошлись в ярком поединке 5-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
29’ Рафаэль Леау
54’ Оливье Жиру
60’ Рафаэль Леау
Марцело Брозович 21’
Эдин Джеко 67’
21’ Марцело Брозович
29’ Рафаэль Леау
54’ Оливье Жиру
60’ Рафаэль Леау
67’ Эдин Джеко
Дерби делла Мадоннина было по-футбольному огненным. Брозович ненадолго вывел Интер вперед, однако "россонери" оформили камбэк – помог дубль Леау и его голевой пас на Жиру.
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Джеко сумел возродить интригу, но отыграться времени не хватило. Милан набрал 11 зачетных баллов и сбросил с вершины турнирной таблицы Серии А Аталанту. Интер с 9 пунктами остался шестым.
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