Милан и Интер сошлись в ярком поединке 5-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Дерби делла Мадоннина было по-футбольному огненным. Брозович ненадолго вывел Интер вперед, однако "россонери" оформили камбэк – помог дубль Леау и его голевой пас на Жиру.

Милан обыграл Интер в зрелищном дерби Мадоннина с 5-ю голами – действующий чемпион стал лидером, Леау оформил 2+1