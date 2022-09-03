Матч, як і онлайн-трансляція Мілан – Інтер, стартував о 19:00 за київським часом. Зустрічалися чинний чемпіон і срібний призер минулого сезону, які в поточному чемпіонаті вже втрачали очки. Інтер програв у Римі Лаціо, а Мілан не зміг обіграти Аталанту і Сассуоло. Як наслідок, "нерадзуррі" на момент початку гри посідали 3 місце (9 очок), а "россонері" йшли 6-ми, маючи на бал менше.

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Обидва тренери виставили прогнозовані склади. Хіба що Сімоне Індзагі замість Едіна Джеко, якого бачили у старті замість травмованого Ромелу Лукаку, довірився Хоакіну Корреа. Аргентинець склав атакувальний дует зі своїм співвітчизником – Лаутаро Мартінесом. У Мілана з перших хвилин знову з'явився новачок Де Кетеларе, який сформував атакувальне тріо хавбеків з Мессіасом та Леау. На вістрі традиційно діяв Жиру.

Перший гострий момент створив Мілан. Леау розігнав атаку лівим флангом, м'яч у штрафному потрапив до Де Кетеларе, але бельгієць забарився з ударом. Дуже швидко спалахнули пристрасті – Дюмфріс боровся з Ернандесом, обоє впали і почали з'ясовувати стосунки. Справедливі жовті для учасників першого конфлікту. Був момент і у Інтера, однак удар Брозовіча з меж штрафного заблокував Тоналі.

Бастоні ледь не вразив власні ворота в боротьбі з Жиру – м'яч влучив у поперечину, але арбітр зафіксував фол з боку француза, який притримав опонента за футболку. Але на екваторі першого тайму Інтер все ж забив. Після провалу "россонері" в захисті Брозовіч вийшов віч-на-віч із Меньяном і покотив повз кіпера. 0:1 на користь Інтера.

Мілан блискавично відігрався. На 29-й хвилині Тоналі перехопив м'яч у центрі поля, протягнув до штрафного і віддав на Леау. Португалець з лівої в дотик пробив у дальній кут. Хандановіч не врятував. Тут же Жиру міг вивести команду вперед, проте пробив повз дев'ятку. Відзначимо черговий класний пас Тоналі, який встигав буквально всюди. Розкішний тайм від "вісімки" Мілана.

Де Кетеларе міг забивати після подачі кутового, однак не влучив у ворота. Він же заробив право на небезпечний штрафний, який виконав Тоналі, влучивши у стінку. Класно відреагували "россонері" на пропущений гол, буквально затиснувши Інтер на його половині поля. Перший тайм завершився з рахунком 1:1 – Мілан міг забивати більше, проте отримав гол у свої ворота після чи не єдиної грубої помилки. Атака Інтера провалила першу 45-хвилинку. Якщо Корреа хоча б віддав гольовий пас, то Лаутаро просто розчинився на полі.

На старті другого тайму Інтер отримав право на штрафний із вбивчої позиції. Чалханоглу, як і Тоналі в першій половині гри, пробив у стінку. Тут же прийшла розплата – Жиру вивів Мілан вперед. Олів'є в дотик після прострілу Леау поклав м'яч у дальній кут. Удар виглядав дещо незграбним, але Хандановіч не зумів відбити. "Россонері" вийшли вперед.

А на 60-й хвилині зміцнили свою перевагу. Рафаель Леау оформив міні-шедевр. Португалець отримав м'яч від Жиру, легко оббіг трьох суперників і влучно пробив у дальній кут. Фантастична гра вінгера!

Джеко, який вийшов на заміну, відновив інтригу. Боснієць ударом від стійки втілив у гол простріл Дарміана. Перший гол Едіна в сезоні. Тут же Лаутаро ледь не вразив ближню дев'ятку. Явно зарано розслабився Мілан після того, як рахунок став 3:1 – незрозумілі провали в захисті від підопічних Піолі. Ще одна пожежа у штрафному "россонері" після обрізки Леау ледь не призвела до третього гола Інтера.

На останніх хвилинах гри тиск "нерадзуррі" помітно знизився. Мілан встояв. 3:2 – "россонері" у видовищному стилі тріумфують в дербі та очолили турнірну таблицю. У команди Піолі 11 очок, але на матч більше, ніж у конкурентів. Інтер опустився на 5-ту сходинку (9 балів).