"Мені приписують інтерес італійських клубів. Знаю, що давно, років зо два тому, тренер Сассуоло про мене запитував у одного з італійських тренерів збірної.

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Реальні пропозиції? Напевне, жодної. Можливо, щось було, але до мене не доходила інформація. Я жодної пропозиції не отримував", – сказав Миколенко в інтерв'ю ОТДУШИВДУШУ.

Додамо, що 21-річний захисник провів 17 матчів у поточному сезоні за київський клуб та відзначився 2 асистами.

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