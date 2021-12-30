"Мне приписывают интерес итальянских клубов. Знаю, что давно, года два назад, тренер Сассуоло обо мне спрашивал у одного из итальянских тренеров сборной.

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Реальные предложения? Наверное, ни одного. Возможно, что-то было, но ко мне не доходила информация. Я ни одного предложения не получал", – сказал Миколенко в интервью ОТДУШИВДУШУ.

Добавим, что 21-летний защитник провел 17 матчей в текущем сезоне за киевский клуб и отметился 2 ассистами.

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