Миколенко признался, получал ли предложения о трансфере из Динамо
Защитник Динамо Виталий Миколенко поделился мыслями относительно своего возможного ухода из клуба.
"Мне приписывают интерес итальянских клубов. Знаю, что давно, года два назад, тренер Сассуоло обо мне спрашивал у одного из итальянских тренеров сборной.
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Реальные предложения? Наверное, ни одного. Возможно, что-то было, но ко мне не доходила информация. Я ни одного предложения не получал", – сказал Миколенко в интервью ОТДУШИВДУШУ.
Добавим, что 21-летний защитник провел 17 матчей в текущем сезоне за киевский клуб и отметился 2 ассистами.
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