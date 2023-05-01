Евертон приїхав у гості до Лестера на завершальний матч 34 туру АПЛ. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок стартує о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на Setanta Sports. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

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Віталій Миколенко четвертий матч поспіль розпочне з перших хвилин. У попередніх трьох Евертон набрав усього очко, але цього разу не має права на провал. "Іриски" йдуть на передостанньому місці, відстаючи від рятівної зони на 2 пункти. Лестер – такий самий борець за виживання і має всього на одне очко більше. До слова, саме цій команді Миколенко забив свій поки єдиний гол в англійському футболі. Це було рік тому і також на полі Лестера.

Стартові склади

Лестер:

Евертон: