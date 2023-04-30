Пеп Гвардіола втратив Кевіна Де Брюйне після розгромної перемоги над Арсеналом, але навряд чи це якось серйозно здатне вплинути на тіньового лідера АПЛ 2022/23. Матч, як і онлайн-трансляція Фулхем – Ман Сіті на "Футбол 24", стартував о 16:00. Розкішна діагональ Вокера на Гріліша, Джек переводить на правий кут воротарського, Марез скидає, Альвареса збиває капітан господарів Тім Рім. Екс-голкіпер Арсенала Бернд Лєно ледь не витягнув пенальті від Холанда, але допомогти своїй колишній команді в чемпіонських перегонах таки не зумів – надто класно пробив норвежець. Це 34 гол Ерлінга в сезоні, повторення історичного бомбардирського рекорду Прем'єр-ліги, який належав до сьогодні Алану Ширеру та Енді Коулу

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Erling Haaland equals the record for most goals in one Premier League season ️ pic.twitter.com/UizdORlK9r — 433 (@433) April 30, 2023

Далі гості почали розкатувати комбінації, які проходили, зокрема, проти тої ж команди Зінченка. Пас на Холанда, той ліворуч, Гріліш у площину воріт. Тільки з тою різницею, що Джек двічі пробивав прямо в Лєно, а ще раз від рукавичок німецького голкіпера снаряд прилетів у поперечину. Альварес не зміг добити у порожні з гострого кута, але при цьому травмувався Рім. Фулхем відігрався з першого ж удару, який був єдиним у лондонців за 45+1 хвилину. Дальнє закидання Андреаса Перейри на стрімкого Харрі Вілсона, який скидає назад під розстріл для Карлоса Вінісіуса, Діаш, Аканджі та Едерсон виконали ролі спостерігачів.

Підопічні Гвардіоли зовсім не знітилися. І ось уже Аканджі в центрі поля пресингує, Родрі підхоплює і котить уперед, Марез пасує, а Хуліан Альварес блискучим пострілом забиває здалеку. Гюндоган відкрився за спинами захисників, але пробив у голкіпера з кількох метрів – тут варто відзначити класний розрізний пас Мареза, який увірвався у штрафний. Удар Тете після скидання Діаша заблокував Гріліш. На перерву команди пішли із сумним для Арсенала підсумком: Манчестер Сіті вибрався на першу сходинку, випереджаючи Зіну і Ко на 1 бал. Доволі злий Гвардіола емоційно розмахує руками, переповідаючи останні установки Родрі та Діашу. По-хорошому, на табло мало бути 0:2 чи 1:3 вже.

Julián Álvarez's first half by numbers vs. Fulham:



92% pass accuracy

22 touches

6 touches in opp. box

3 duels won

3x possession won

2 shots

1 shot on target

1 penalty won

1 goal

0.64 xG



He now has seven goals in his eight PL starts. pic.twitter.com/v2nK36KJHw — Squawka Live (@Squawka_Live) April 30, 2023

Альварес елегантно через весь штрафний перевів на Гріліша. Джек у центр, Лєно ефектно тягне удар Ерлінга в дотик. Марез пройшов правим напівфлангом, Альварес підхопив і також програв дуель голкіперу. Аканджі моторошно зіткнувся головами з Андреасом. Ще одна вимушена заміна у Фулхема. Команда Марку Сілви ніби робить все, аби Холанд встановив одноосібний рекорд бомбардирського сезону АПЛ саме в матчі з нею. Катастрофічний пас назад, Лєно ледь встигає, аби випередити Холанда за межами своїх володінь.

Ну, а захисники Ман Сіті намагаються зі свого боку внести штучну інтригу в боротьбу за золото. Діаш врізався в Едерсона на межі штрафного, але бразильський кіпер встиг руками видряпати м'яч з-під ніг Вінісіуса. Декордова-Рід намагався намалювати пенальті за те, що... сам же схопив Вокера, а потім картинно впав. Гріліш завівся на рівному місці з Тете, обом по жовтій. Потрійна заміна Фулхема на 77 хвилині. Серед інших на полі з'явилися екс-вінгер Шахтаря Манор Соломон та колишній гравець Манчестер Юнайтед Ден Джеймс. Перші ходи Гвардіоли аж на 82-й. Бернарду Сілва та Філ Фоден замінили Ріяда Мареза з Хуліо Альваресом.

Фулхем намагався щось створити попереду. Ман Сіті легко засушував гру практично без ударів суперника, хоча й сам відчував певні труднощі зі створенням гольових нагод. Дальній постріл Соломона легко заблокували. За останні 15 хвилин основного часу лише 2 невдалі спроби лондонців. Суддя компенсував ще 8. Манчестерці намагаються вбивати час у своєму стилі, проте моментами трапляються хаотичні виноси аби-куди, і це дивує. На останніх секундах Едерсон і Вокер заробили по жовтій, затягуючи час. І навіть Холанд не прагнував забивати, а бив у суперників біля кутового прапорця. Фулхем (45 балів) залишається на 10 сходинці, розвиваючи негативну серію, де поразок втричі більше, ніж перемог. Ман Сіті набирає 76 очок, що на 1 пункт більше, ніж в Арсенала.

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