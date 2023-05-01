Эвертон приехал в гости к Лестеру на завершающий матч 34 тура АПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок стартует в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на Setanta Sports. Следить за основными событиями игры можно в онлайне "Футбол 24".

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Виталий Миколенко четвёртый матч подряд начнет с первых минут. В предыдущих трех Эвертон набрал всего очко, но в этот раз не имеет права на провал. "Ириски" идут на предпоследнем месте, отставая от спасительной зоны на 2 пункта. Лестер – такой же борец за выживание и имеет всего на одно очко больше. К слову, именно этой команде Миколенко забил пока свой единственный гол в английском футболе. Это было год назад и тоже на поле Лестера.

Стартовые составы

Лестер:

Эвертон: