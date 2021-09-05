Оборонець "синьо-жовтих" Віталій Миколенко не допоможе головній команді країни у матчі з Чехією.

22-річний оборонець сьогодні, 5 вересня, покинув табір головної команди країни. Все через біль у нозі, повідомляє прес-служба УАФ.

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Миколенко розповів про це тренерському штабу, який вирішив відпустити його в Динамо, щоб уникнути ризику поглиблення можливого ушкодження. Відтак у розпорядженні Олександра Петракова залишилось лише 19 виконавців, які вже взяли участь у вечірньому тренуванні.

Зауважимо, Віталій Миколенко провів повні поєдинки проти Казахстану (2:2) й Франції (1:1). Його участь у спарингу з чехами 8 вересня, очікувано, є неможливою.

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