Головна команда країни під орудою Олександра Петракова продовжує готуватись до спарингу з чехами, який запланований на 8 вересня.

Юхим Конопля, Владислав Кочергін та Сергій Булеца, які сьогодні приєднались до "синьо-жовтих", взяли участь у вечірньому тренуванні збірної на НСК Олімпійський, інформує прес-служба УАФ.

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Більша частина з усіх 19-ти гравців, присутніх у таборі, працювала в основній групі і провела повноцінне тренування з акцентом на тактичних вправах. Водночас Ярмоленко, Кривцов, Шапаренко, Тимчик та Яремчук, які вийшли вчора у стартовому складі проти Франції (1:1), виконали комплекс вправ, спрямованих на відновлення організму.

Вже завтра, 6 вересня, збірна України проведе в Києві ранкове тренування, пообідає в готелі та вирушить до аеропорту, де о 17:00 запланований виліт чартерного рейсу Київ – Прага. Поєдинок з чехами відбудеться 8 вересня о 21:45.

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