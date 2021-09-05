Після матчу з Францією (1:1) сьогодні, 5 вересня, табір "синьо-жовтих" покинули 7 гравців: Пятов, Матвієнко, Степаненко, Сидорчук, Циганков, Забарний і Маліновський. Натомість Петраков довикликав Коноплю, Кочергіна й Булецу.

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Як виявилось, це були не всі зміни на сьогодні. Перед обідом головний тренер збірної України Олександр Петраков ухвалив рішення відпустити до клубу і Віталія Миколенка, який провів повні поєдинки проти Казахстану (2:2) й Франції (1:1). Тепер у таборі головної команди залишилось лише 19 виконавців, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Зауважимо, останнім вересневим "акордом" збірної України буде контрольний спаринг з чехами, який запланований на 8 вересня. Три завершальні матчі відбору до ЧС-2022 відбудуться у жовтні й листопаді.

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