Гравці Евертона та Вест Хема перед стартовим свистком вшановували королеву Єлизавету ІІ, яка померла 8 вересня 2022 року.

Дебют дитини та розгромна перемога без Зінченка у відеоогляді поєдинку Брентфорд – Арсенал – 0:3

Поруч з футболістами "ірисок" стояли двоє дітей. Судячи з усього, дівчинці було прохолодно в одній футболці. Це помітив Віталій Миколенко, який єдиний з гравців Евертона зняв свою спортивну куртку та одягнув на дівчинку, аби вона не змерзла.

Додамо, що матч завершився мінімально перемогою "ірисок" – Мопе став автором єдиного результативного удару.

Евертон здолав Вест Хем – Миколенко став гравцем матчу АПЛ і долучився до унікального досягнення, неймовірний 35-річний