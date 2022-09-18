Миколенко віддав свою куртку маленькій дівчинці перед матчем АПЛ – зворушливе відео з турботою українця
Захисник Евертона Віталій Миколенко відзначився зворушливим вчинком перед початком поєдинку 8-го туру АПЛ проти Вест Хема.
Гравці Евертона та Вест Хема перед стартовим свистком вшановували королеву Єлизавету ІІ, яка померла 8 вересня 2022 року.
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Поруч з футболістами "ірисок" стояли двоє дітей. Судячи з усього, дівчинці було прохолодно в одній футболці. Це помітив Віталій Миколенко, який єдиний з гравців Евертона зняв свою спортивну куртку та одягнув на дівчинку, аби вона не змерзла.
Додамо, що матч завершився мінімально перемогою "ірисок" – Мопе став автором єдиного результативного удару.
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