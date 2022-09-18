Игроки Эвертона и Вест Хэма перед стартовым свистком чествовали королеву Елизавету II, которая умерла 8 сентября 2022 года.

Дебют ребенка и разгромная победа без Зинченко в видеообзоре поединка Брентфорд – Арсенал – 0:3

Рядом с футболистами "ирисок" стояли двое детей. Судя по всему, девочке было прохладно в одной футболке. Это заметил Виталий Миколенко, который единственный из игроков Эвертона снял свою спортивную куртку и надел на девочку, чтобы она не замерзла.

Добавим, что матч завершился минимальной победой "ирисок" – Мопе стал автором единственного результативного удара.

Евертон здолав Вест Хем – Миколенко став гравцем матчу АПЛ і долучився до унікального досягнення, неймовірний 35-річний