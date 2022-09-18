Арсенал на виїзді розбив Брентфорд у матчі 8-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Брентфорд – Арсенал на Футбол 24.

Саліба відкрив рахунок на 17 хвилині, замкнувши навіс Сака з кутового – м'яч перетнув лінію воріт до того, як його виніс захисник. Габі Жезус досить швидко подвоїв перевагу, головою замкнувши закидання Джаки. А Вієйра класним ударом від стійки на старті другого тайму встановив остаточний рахунок у зустрічі.

Арсенал розбив Брентфорд і повернув лідерство в АПЛ – рекорд дитини, геніальний дебют, ідеальний матч з не одним героєм

Окрім цього, Арсенал долучився до рекорду АПЛ. На 90+2 хвилині на поле вийшов Ітан Нванери у віці 15 років та 181 день, ставши наймолодшим гравцем, який виходив у матчі АПЛ. До цього рекорд належав Харві Елліоту з Ліверпуля, який зіграв за "червоних" у 16 років та 30 днів.

Отже, Арсенал повертається на перший рядок з 18 очками, а в наступному турі приймає Тоттенхем, який відстає лише на 1 бал. Брентфорд опускєаться на 9 місце.