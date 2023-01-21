Захисник Евертона Віталій Миколенко продовжив позитивну традицію – отримав місце у стартовому складі на поєдинок 21-го туру АПЛ. Дивіться стартові склади команд та онлайн-трансляцію гри Вест Хем – Евертон на "Футбол 24".

Миколенко вже удвадцяте поспіль опинився у стартовому складі Евертона, повідомляє офіційний твіттер "ірисок". Команди наразі є сусідами в турнірній таблиці – в обох по 15 очок та місця в зоні вильоту.

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Стежити за подіями в матчі можна в текстовій онлайн-трансляції на "Футбол 24". Переглянути гру в прямому етері можна на MEGOGO.

Стартовий склад Вест Хема: Фабіанскі – Цоуфал, Зума, Агерд, Огбонна, Емерсон – Райс, Пакета – Боуен, Антоніо, Бенрахма.

Стартовий склад Евертона: Пікфорд – Коулмен, Міна, Коуді, Тарковскі, Миколенко – Онана, Гуйє – Івобі, Калверт-Льюїн, Грей.