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Миколенко: Русин попросив у мене бутси, а тепер забиває в кожному матчі

11:33 1471 Читать на русском
Миколенко: Русин попросив у мене бутси, а тепер забиває в кожному матчі
Віталій Миколенко / фото: ФК Динамо

Нападник Зорі Назарій Русин грає у бутсах, які належать його партнеру по Динамо Віталію Миколенку.

54’ Віталій Вернидуб
87’ Назарій Русин
 
54’ Віталій Вернидуб
87’ Назарій Русин

"Грав проти Карпат (2:0) у бутсах Миколенка. Перед грою за збірну мої бутси порвалися. Часу купити нові вже не було, тому Миколенко позичив мені свої. Дограю цю частину сезону вже в них. Особливо враховуючи, що, на жаль, у мене залишилася одна гра в цьому році. Він говорив, що в них жодного м'яча не забив", – сказав Русин.

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"Мої бутси у Русина? Назік просто досі не може собі купити бутси, ось і попросив у мене. Перейшов у Зорю, каже, що тільки одні залишилися. Попросив, щоб подарував йому – ось я і віддав. А він тепер в кожному матчі забиває. Тепер і не заберу вже", – прокоментував ситуацію Миколенко.

Нагадаємо, що Русин виступає за луганців на правах оренди з Динамо і вже забив 5 голів у чемпіонаті України. До слова, кияни конкурують із Зорею за друге місце в турнірній таблиці, після 16-и турів у команд 33 і 31 пункт відповідно.

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Віталій Миколенко Віталій Миколенко Назарій Русин Назарій Русин Зоря - Карпати Динамо Динамо Зоря Зоря футбольні курйози
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