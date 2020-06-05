Миколенко розсекретив клички гравців Динамо – Караваєв став "жертвою" тролінгу

Захисник Динамо Віталій Миколенко опублікував дотепний пост в Instagram.

Миколенко поділився світлиною з тренування Динамо, на якій позує разом з Назарієм Русином, Олександром Караваєвим та Олександром Андрієвським.

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При цьому, юний захисник оригінально підписав усіх дійових осіб на фото: "Француз, Орел, Паспарту і Сич".

У нинішньому сезоні чемпіонату України Миколенко провів 20 матчів, в яких відзначився двома голами та 5-ма асистами. Після 24-х турів УПЛ Шахтар збільшив відрив від киян на 16 очок.

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