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Миколенко розсекретив клички гравців Динамо – Караваєв став "жертвою" тролінгу

09:24 1077 Читать на русском
Миколенко розсекретив клички гравців Динамо – Караваєв став "жертвою" тролінгу
Олександр Караваєв / Фото УАФ

Захисник Динамо Віталій Миколенко опублікував дотепний пост в Instagram.

Миколенко поділився світлиною з тренування Динамо, на якій позує разом з Назарієм Русином, Олександром Караваєвим та Олександром Андрієвським.

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При цьому, юний захисник оригінально підписав усіх дійових осіб на фото: "Француз, Орел, Паспарту і Сич".

У нинішньому сезоні чемпіонату України Миколенко провів 20 матчів, в яких відзначився двома голами та 5-ма асистами. Після 24-х турів УПЛ Шахтар збільшив відрив від киян на 16 очок.

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Француз,Орёл,Паспарту и Сыч

Допис, поширений користувачем @ mikola_16

blog_ava
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Теги
Динамо Динамо Віталій Миколенко Віталій Миколенко Назарій Русин Назарій Русин Олександр Андрієвський Олександр Андрієвський Олександр Караваєв Олександр Караваєв
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