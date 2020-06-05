Миколенко рассекретил клички игроков Динамо – Караваев стал "жертвой" троллинга

Защитник Динамо Виталий Миколенко опубликовал веселый пост в Instagram.

Миколенко поделился фотографией с тренировки Динамо, на которой позирует вместе с Назарием Русином, Александр Караваев и Александром Андриевским.

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При этом, юный защитник оригинально подписал всех действующих лиц на фото: "Француз, Орел, Паспарту и Сыч".

В нынешнем сезоне чемпионата Украины Миколенко провел 20 матчей, в которых отметился двумя голами и 5-ю ассистами. После 24-х туров УПЛ Шахтер увеличил отрыв от киевлян на 16 очков.

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