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Миколенко рассекретил клички игроков Динамо – Караваев стал "жертвой" троллинга

09:24 294 Читати українською
Миколенко рассекретил клички игроков Динамо – Караваев стал "жертвой" троллинга
Александр Караваев / Фото УАФ

Защитник Динамо Виталий Миколенко опубликовал веселый пост в Instagram.

Миколенко поделился фотографией с тренировки Динамо, на которой позирует вместе с Назарием Русином, Александр Караваев и Александром Андриевским.

"У меня мурашки по коже побежали", – Миколенко остался шокированным сюрпризом от фанов Динамо

При этом, юный защитник оригинально подписал всех действующих лиц на фото: "Француз, Орел, Паспарту и Сыч".

В нынешнем сезоне чемпионата Украины Миколенко провел 20 матчей, в которых отметился двумя голами и 5-ю ассистами. После 24-х туров УПЛ Шахтер увеличил отрыв от киевлян на 16 очков.

"На цих чудових надіях Динамо можна хитро заробити": Циганков і ще 3 українці, яких рекомендують у топ-клуб АПЛ

Француз,Орёл,Паспарту и Сыч

Допис, поширений користувачем @ mikola_16

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Динамо Киев Динамо Киев Виталий Миколенко Виталий Миколенко Назарий Русин Назарий Русин Александр Андриевский Александр Андриевский Александр Караваев Александр Караваев
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