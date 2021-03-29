Захисник Динамо Віталій Миколенко – не помічник національній команді України у матчі з Казахстаном.

Тренерський штаб збірної України відпустив Віталія Миколенка з табору "синьо-жовтих", повідомляє сайт УАФ.

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Захисник Динамо отримав червону картку у поєдинку з фінами (1:1), тому через дискваліфікацію не зможе допомогти команді Шевченка у майбутньому двобої з Казахстаном, який запланований на 31 березня.

Нагадаємо, наприкінці зустрічі з Фінляндією Миколенко обрізався та був змушений фолити у власному штрафному майданчику, за що арбітр призначив пенальті у ворота Бущана. У підсумку, українці втратили перемогу.

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