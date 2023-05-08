Алексис Мак Аллистер забил свой 10-й гол в Премьер-лиге в этом сезоне, став третьим игроком Брайтона, достигшим двузначного числа в одном сезоне после Гленна Мюррея (сезоны 2017/18 и 2018/19) и Нила Мопе (сезон 2019/20). Однако вряд ли это событие сильно порадовало чемпиона мира, ведь его команда уступила с разгромным счётом 1:5.

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Команда Роберто Де Дзерби пропустила первый мяч уже на 34-й секунде встречи. Это – самый быстрый гол в ворота Брайтона за всю историю выступлений команды в АПЛ. Впервые в истории турнира в течение одного сезона было забито 10 голов на первой минуте.

Было бы странным, если бы в этой встрече не приключился автогол. Как информирует Opta, Брайтон – "чемпион" по голам в свои ворота. С момента своего появления в АПЛ (с сезона 2017/18) "чайки" пропустили 14 автоголов в турнире. Это – на два автогола больше, чем любая другая команда за этот период.