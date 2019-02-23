Мікколі нагадав, чому став легендою Серії А – нереальний трюк засудженого до ув'язнення форварда

Колишній нападник Ювентуса, Фіорентини та Палермо Фабріціо Мікколі показав, що досі чудово володіє м'ячем.

Фабріціо відчуває футбольні ворота навіть із закритими очима. 39-річний італієць, перебуваючи на вулиці, зумів не просто перебити м'яч через високий паркан, а й потрапити точнісінько в ціль.

"Зустрінемося під деревом того покидька Фальконе". Фабріціо Мікколі і мафія – чому знаменитий форвард може сісти у тюрягу

Нагадаємо, в жовтні 2017 року Мікколі засудили до 3,5 року ув'язнення за звинуваченням у вимаганні. Форвард намагався повернути борг у розмірі 12 тисяч євро з допомогою мафії.